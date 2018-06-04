Yaşlı kadını gösterdiği fotoğrafla dolandırdı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Bornova ilçesinde yaşayan Menevşe Kar (71), oturduğu eve karşılık yeni yapılacak apartmandan kendisine 2 daire verilme vaadiyle dolandırıldı. Kendisini dolandıran kişiye 50 bin lirasını kaptırdığını anlatan Kar, \"Bu kişi, Başbakanımız Binali Yıldırım\'la yan yana olduğu fotoğrafı gösterip, güvenimizi kazandı. İmzaladığımız sözleşme sahteymiş. Allah\'tan evimin tapusunu vermemişim\" dedi.

Mevlana Mahallesi\'nde oğlu Fikret Kar ile birlikte oturan Menevşe Kar, arkadaşlarının eski evine karşılık yeni yapılan apartmandan daire aldığını öğrendi. Arkadaşlarının aldığı evin müteahhidi ile konuşan baba- oğul, oturdukları 3 katlı binaya karşılık yeni yapılacak apartmandan 2 daire alacakları yönündeki vaatle anlaştı. Kendisini müteahhit olarak tanıtan G.V., Menevşe Kar ile sözleşme imzaladı. G.V, yaşlı kadından 2 daireye ek olarak 70 bin lira istedi. Menevşe Kar da gelininin altınlarını bozdurup, oğlunun da arabasını satarak, denkleştirdiği 50 bin lirayı G.V.\'ye verdi. Sözleşme imzalanmadan G.V., Başbakan Binali Yıldırım ile yan yana olduğu fotoğrafı gösterip, Kar ailesi fertlerinin güvenini kazandı. Parayı aldıktan sonra ortadan kaybolan G.V.\'ye ulaşamayan aile, dolandırıldığını öğrendi. Polise giderek, şikayetçi olan Menevşe Kar, G.V. hakkında \'dolandırıcılık\' suçlamasıyla dava açtı.

\'İYİ Kİ EVİMİN TAPUSUNU VERMEMİŞİM\'

G.V.\'ye, gösterdiği fotoğraf nedeniyle güvendiklerini belirten Menevşe Kar, şunları söyledi:

\"Bir arkadaşımız eski evi karşılığında yeni ev almış. Biz de kimden aldığını sorup, o kişiyle bağlantıya geçtik. Ofisine gidip, görüştük. Bize 2000\'li yıllarda \'Evim Evim Güzel Evim\' isimli programı sunduğunu ve çok sayıda projeyle ev sattığını söyledi. Dizi oyuncusu Pınar Altuğ\'la yakın arkadaş olduğunu söyledi. Ayrıca Başbakanımız Binali Yıldırım\'la yan yana olan fotoğrafını gösterip, güvenimizi kazandı. 3 katlı evimize karşılık yeni yapacağı apartmandan 2 daire vereceğini, üstüne de 70 bin lira istediğini söyledi. Gelinimin altınlarını bozdurup, oğlumun arabasını satıp, 50 bin lira verdik. \'Kalan 20 bini de sonra verirsiniz\' dedi. Sözleşmeyi imzaladık; ancak sözleşme sahteymiş. Paramız gitti. Ne kendisi var ne de \'Yapacağım\' dediği apartman. Allah\'tan evimin tapusunu vermemişim.\"

\'EV ALMAK İSTEYENLER DİKKATLİ OLSUN\'

G.V. hakkında \'dolandırıcılık\' suçlamasıyla dava açtıklarını belirten ailenin avukatı Abdi Yaşar ise ev alınırken, dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunarak, \"Müvekkilimi bu kişi, 2000\'li yıllarda \'Evim Evim Güzel Evim\' isimli programı sunduğunu söyleyip ve Başbakanımız Binali Yıldırım\'la yan yana olduğu fotoğrafı gösterip, güvenini sağlamış. Sahte sözleşme imzalatıp, 50 bin lirasını almış. İnsanların ev alırken, dikkatli olması gerekiyor. Bu kişi hakkında dava açtık. Müvekkilimin zararının giderilmesini ve bu kişinin cezasını çekmesini istiyoruz\" dedi.



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