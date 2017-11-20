Yaşlı kadını dolandıran kadına 3 yıl hapis cezası

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de 80 yaşındaki Emiş Gürpunar\'ı sahte parayla dolandırmaktan yargılanan firari sanık Mercan Zenger, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Yeşilmahalle\'de meydana gelen olayda, eşiyle birlikte yaşayan Emiş Gürpınar\'ın evine gelen bir kadın, \"Ben senin köyden akrabanım\'\' dedi. Bu şekilde güven kazanarak eve giren kadın, daha sonra cebinden çıkardığı sahte 200 liralık banknotları göstererek, \"Paran varsa getir bütünleyeyim\" dedi. Bunun üzerine Emiş Gürpınar, 800 lirasını getirerek bütünletti. Gürpınar, bir süre sonra paranın sahte olduğunu öğrenerek, durumu önce çocuklarına sonra polise anlattı. Araştırma yapan polis şüphelinin Mercan Zenger olduğunu belirledi. Ancak Zenger yakalanamadı.

Emiş Gürpınar\'ın şikayeti üzerine dava açıldı. 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada firari sanık Zenger bulunmazken, şikayetçi Emiş Gürpınar, evine gelen kadının kendisine 4 tane sahte 200\'lük verdiğini belirterek, \"Bana köyden akrabam olduğunu, Yeşilmahalle\'den ev aldığını ve beni misafir edeceğini söyledi. Beni kandırdı, o kadından şikayetçiyim\" dedi. Mahkeme heyeti, dolandıran Mercan Zenger\'e 3 yıl hapis, bin 200 lira para cezası verdi.