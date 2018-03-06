Yaşlı kadını bilezikleri için öldüren "tanıdıkları" çıktı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) AYVANSARAY\'da kolundaki bilezikler için sırtından 7 kere bıçaklanarak öldürülen Hüsniye Kaya\'nın katil zanlısı Bilal A.(35) polis tarafından gözaltına alındı. Öldürülen kadının kocasının köylüsü olduğu öğrenilen şüphelinin evinde yapılan aramada kömürlüğe saklanmış bir miktar para ile 50 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Poliste \"susma\" hakkını kullanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürmek ve nitelikli yağma suçlamasıyla tutuklandı.

YAŞLI KADIN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Ayvansaray, Ulubatlı Hasan sokak, No.22/2 de 23 şubat 2017 tarihinde meydana gelen olayda eşi cuma namazı için evden ayrılan 80 yaşındaki Hüsniye Kaya, bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Cuma namazından dönen eşi tarafından kanlar içinde bulunan Hüsniye Kaya\'nın kolundaki 7 bileziğinin de çalındığı tespit edilmişti. Polis evde yaptığı incelemede kapıda zorlama izi bulamamış ayrıca evde dolu iki çay bardağı bulmuştu.

YÜZLERCE SAAT GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüpheliye ulaşmak için yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünü inceledi. Bu kamera görüntülerinden saat 12.00 ile 14.00 arasında bölgede dolaşan yaklaşık 50 şüpheli kişi tespit edildi. Bu şüpheliler tek tek incelenirken sonunda şüphelinin Bilal A., olduğu belirlendi.

OLAYIN ERTESİ GÜNÜ BİLEZİK BOZDURDUĞU BELİRLENDİ

Polis yaptığı incelemede Bilal A.\'nın olayın meydana geldiği gün yanına çağırdığı arkadaşına bir altın bilezik verererek bozdurmaya gönderdiği, ertesi gün de aynı arkadaşına bu kez 6 bilezik verdiği tespit edildi. Şüphelinin cinayetin ertesi günü bir arkadaşını ziyaret için Ankara\'ya gittiği daha sonra İstanbul\'a dönerek normal yaşantısına döndüğü öğrenildi.

SABAHA KARŞI OPERASYON YAPILDI

Delillerin toplanmasının ardından polis geçtiğimiz cuma günü operasyon için düğmeye bastı. Şüphelinin Gaziosmanpaşa\'da bulunan adresine sabaha karşı baskın yapıldı. Baskında evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen şüpheli Bilal A. gözaltına alındı. Evin kömürlüğünde yapılan aramada 50 adet kuru sıkı tabanca mermisi ile bir miktar para bulundu.

ÇAY İKRAM EDEN KADINI SIRTINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞ

Cinayet Büro Amirliğine getirilerek sorgulanan şüphelinin Hüsniye Kaya\'nın eşinin köylüsü olduğu ve bir süre önce bir hasta ziyareti bahanesiyle onları ziyaret ettiği belirlendi. Yapılan soruşturmada şüphelinin Hüsniye Kaya\'nın eşinin evden ayrılmasından sonra eve geldiği, sözde ziyaret için girdiği evde kendisine çay ikram edilmesinin ardından cinayeti işlediği tespit edildi. Şüphelinin yaşlı kadının bileziklerini almak için cinayeti işlediği öğrenildi.

SUSMA HAKKINI KULLANDI TUTUKLANDI

Poliste yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli ifade vermeyerek \"Susma\" hakkını kullandı. Şüpheli Bilal A.\'nın daha önceden ruhsatsız silah bulundurmak ve hırsızlık suçlarından polise geliş kaydı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli Tasarlayarak ve Canavarca hisle öldürmek ve nitelikli yağma suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(FOTOĞRAF)