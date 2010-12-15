T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yaşlı kadını bakıcısı mı öldürdü?

Özer apartmanda saat 18.00 sıraları bakıcısıyla birlikte yaşayan Neriman Şit (85) komşuları tarafından boğazı kesilmiş halde bulundu...

15 Aralık 2010 02:00

T24 - Acıbadem, Faik Bey Mescidi sokak Numara 26'daki Özer apartmanda saat 18.00 sıraları bakıcısıyla birlikte yaşayan Neriman Şit (85) komşuları tarafından boğazı kesilmiş halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardınan yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.  

Yaşlı kadını bakıcı mı öldürdü?

Gürültü yüzünden Şit'in oturduğu daireye gelen bina sakini Cumhur Yağcı, bakıcı Derya Aktaş'ın koşarak binayı terk ettiğini ve dışarıda bekleyen bir otomobil ile uzaklaştığını söyledi. Şit'in bakıcıdan menun olduğunu hiç şikayet etmediğini söyleyen Yağcı "Binadan yalın ayak koşarak çıktı. Kardeşim bekliyor dedi. Araca binip gitti." diye konuştu. 

Bu arada Neriman Şit'in öldürüldüğü haberini alan bazı komşuları fenalaştı. Olay yerindeki incelemeler devam ediyor.


CİNAYET ZANLISI BAKICI YAKALANDI

Kadıköy'de bakımını üstlendiği 85 yaşındaki Neriman Şit'i öldürdüğü iddia edilen Derya Aktaş olaydan 3 saat sonra Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Derya Aktaş'ın psikolojik rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı. Aktaş, şubeye girerken "Ben Allah anayım" dedi. Öldürülen Neriman Şit'in yakınlarının da psikolojik sorunları olan birini işe aldıkları gerekçesiyle bakıcıyı tuttukları firmadan şikayetçi oldukları belirtildi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24