Yaşlı kadını bakıcısı mı öldürdü?

T24 - Acıbadem, Faik Bey Mescidi sokak Numara 26'daki Özer apartmanda saat 18.00 sıraları bakıcısıyla birlikte yaşayan Neriman Şit (85) komşuları tarafından boğazı kesilmiş halde bulundu.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardınan yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.







Gürültü yüzünden Şit'in oturduğu daireye gelen bina sakini Cumhur Yağcı, bakıcı Derya Aktaş'ın koşarak binayı terk ettiğini ve dışarıda bekleyen bir otomobil ile uzaklaştığını söyledi. Şit'in bakıcıdan menun olduğunu hiç şikayet etmediğini söyleyen Yağcı "Binadan yalın ayak koşarak çıktı. Kardeşim bekliyor dedi. Araca binip gitti." diye konuştu.



Bu arada Neriman Şit'in öldürüldüğü haberini alan bazı komşuları fenalaştı. Olay yerindeki incelemeler devam ediyor.





CİNAYET ZANLISI BAKICI YAKALANDI



Kadıköy'de bakımını üstlendiği 85 yaşındaki Neriman Şit'i öldürdüğü iddia edilen Derya Aktaş olaydan 3 saat sonra Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Derya Aktaş'ın psikolojik rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı. Aktaş, şubeye girerken "Ben Allah anayım" dedi. Öldürülen Neriman Şit'in yakınlarının da psikolojik sorunları olan birini işe aldıkları gerekçesiyle bakıcıyı tuttukları firmadan şikayetçi oldukları belirtildi.