Yaşlı kadına hizmetçisinden gasp iddiası

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY\'de, Yanında çalıştığı kadının ziynet eşyalarını çalıp gasp süsü verdiği iddia edilen Türkmenistan uyruklu hizmetçi ve arkadaşı gözaltına alındı. Hizmetçinin arkadaşının gasp olayının gerçekleştiği anlarda eve girip çıkması güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Kadıköy Feneryolu Mahallesi Bestekar Leyla Sokak\'ta, dün sabah saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı: Evde hizmetçi olarak çalışan Türkmenistan uyruklu Gülshen E. (48), komşusunu telefonla arayarak, eve gelen iki erkeğin, ev sahibi M.B. (84) ile kendisinin ellerini ayaklarını bağladıktan sonra gasp ettiklerini ileri sürdü. Eve gelen komşular, hizmetçi ve yaşlı kadının ellerini ve ayaklarını çözdü.

Bildirilmesi üzerine olay polis ekipleri sevk edildi. Gasp Büro Dedektifleri, hizmetçi kadının ifadesini alarak güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Görüntülerde, olayın gerçekleştiği anlarda, eve herhangi bir erkeğin girişi çıkış yapmadığı ancak bir kadının elinde bir çantayla eve gelip bir süre kaldıktan sonra dışarı çıktığı görüldü.

Kamera görüntüleri ifadesinin çelişmesi üzerine Gulshen E. polisin çalışmaları sonucu yaptıkları planı anlatmak zorunda kaldı. Görüntülerde, evden tek başına çıkan Gulshen E.\'nin bir süre sonra arkadaşı Nigara C.(44) ile birlikte eve geldiği, Nigara\'nın ayağı ve eline galoş geçirdiği görülüyor.

YAŞLI KADINI UYURKEN BAĞLAMIŞLAR

Polise, olayı Türkmenistan uyruklu arkadaşı Nigara C. ile planladığını anlatan Gülshen E, yaşlı kadın uyurken ellerini, ayaklarını ve gözlerini bağladıklarını, gasp süsü vermek için de kendisini bağlattığını itiraf etti.

Şüphelilerin yaşlı kadının evinden 18 bilezik, altın kolye, pırlanta küpe seti, 32 Cumhuriyet Altını, 2 çeyrek altın, 3 pırlanta yüzük, 5 bin 200 dolar ile 3 bin lira aldıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal\'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.

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