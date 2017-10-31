Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'İN Bornova İlçesi\'nde yalnız yaşayan 72 yaşındaki Şükran Korkmazgöz evinde ölü bulundu.

Olay, saat 23.00 sıralarında Koşukavak Mahallesi 4215 Sokak\'taki evde meydana geldi. Yakınları, bir süreden bu yana haber alamadıkları Şükran Korkmazgöz\'ün evine gelip içeriye girdi. Yaşlı kadını yerde hareketsiz gören Korkmazgöz\'ün yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı Korkmazgöz\'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Şükran Korkmazgöz\'ün cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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