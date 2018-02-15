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Yaşlı kadın, binmek istediği halk otobüsünün çarpmasıyla yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, durağa yanaşan halk otobüsüne binmek için erken hareket eden Elmas Demirtaş'a (75) otobüs çarptı

15 Şubat 2018 15:24

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, durağa yanaşan halk otobüsüne binmek için erken hareket eden Elmas Demirtaş\'a (75) otobüs çarptı. Yaralanan Elmas Demirtaş kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Kızılay Kan merkezi kavşağında meydana geldi. Emrah Gülaçtı idaresindeki 81 DP 752 plakalı özel halk otobüsü durağa geldiği sırada otobüse binmek için erken hareket eden Elmas Demirtaş\'a çarptı. Elmas Demirtaş çarpmanın etkisiyle yere düştü. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Elmas Demirtaş tedavi altına alındı. Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri özel halk otobüsünün muayene eksiği olduğunu belirleyerek, aracı trafikten men etti. Otobüs sürücüsü hakkında soruşturma başlatıldı.

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