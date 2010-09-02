Yaşlı insanlar daha mutlu!



Gallup tarafından yapılan ve sonuçları Amerika’nın Sesi Radyosu’nda da yayınlanan araştırmada, 80’li yaşlarına ulaşan yetişkinlere mutluluk, üzüntü ve endişeleri ile ilgili sorular yöneltildi.





New York’taki Brook Üniversitesi Psikiyatri ve Davranış Bilimleri Bölümü öğretim görevlilerinden Arthur Stone, ekibinin yürüttüğü araştırmada stres düzeyi en yüksek olan yetişkinlerin 22-25 yaş arasındakiler olduğunu belirlediklerini açıkladı. Bulgulara göre insanların stres düzeyi 50’li yaşlarına yaklaştıklarında azalıyor. En mutlu olan yaş grubunun çok genç yaştakiler ve 70’li yaşlarındaki yetişkinler olduğu ortaya çıktı.





Araştırmaya göre insanlar yaşlandıkça kadın ve erkekler arasındaki duygusal farklılıklar da azalıyor. Her çağdaki kadınların erkeklerden biraz daha fazla sıkıntılı ve üzüntülü oldukları görüldü.





Uzmanlar insanların yaşlandıkça neden daha mutlu olduğunun nedenini tam olarak belirleyemediklerini, yine de en temel sebebin kişilerin yaşlandıkça yaşam ve sahip olduklarının kıymetini daha çok anlaması olabileceğini bildirdi. Kişilerin yaşlandıkça insanların kötü deneyimleri hakkında daha az düşünmesi ve duygularını daha iyi kontrol eder hale gelmesinin de mutluluk nedeni olduğu ifade edildi.





Uzman Arthur Stone, insanların beyin kimyasındaki değişikliklerin de dünyayı algılayış şekillerini etkilediğini bildirdi. Araştırmada kişilerin çocuklarının olup olmadığı, çalışıp çalışmadıkları ve evli olup olmadıkları gibi faktörler de göz önünde bulunduruldu. Ancak uzmanlar yaşla birlikte artan mutluluğun bu faktörlerden bağımsız olduğunu tespit etti.



