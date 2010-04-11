T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yaşlı hacı adaylarına öncelik

11 Nisan 2010 14:01

Devlet Bakanı Çelik, hac başvurularında bu yıl ileri yaştaki hacı adaylarına öncelik tanınacağını söyledi.


Bu yıl belli bir yaş kotası belirlenerek, bu yaşın üzerindekilerin kuraya tabi tutulmadan hacca gönderilmesinin tasarlandığını ifade eden Çelik, ''Belli bir yaşın üzerindekileri hacca götürelim diye düşünüyoruz. Bunlar kesinleşmiş değil ama bu şekilde bir bakış açımız var. Mesela '80 yaş üzeri' dedik. Bu yaş grubunda bin kişi olduğunu varsayalım. 'Bin kişi de gitsin' diyeceğiz'' şeklinde konuştu.
Bakan Çelik, ayrıca geçen yıllarda başvuranlarla bu yıl başvuranlara belli oranlarda kontenjan ayrılacağını ve kuraların bu oranlar göz önünde bulundurularak çekileceğini kaydetti. Çelik, ''Böylece her gruptan vatandaşla hac kafilesini oluşturacağız'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24