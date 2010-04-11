Yaşlı hacı adaylarına öncelik

Devlet Bakanı Çelik, hac başvurularında bu yıl ileri yaştaki hacı adaylarına öncelik tanınacağını söyledi.



Bu yıl belli bir yaş kotası belirlenerek, bu yaşın üzerindekilerin kuraya tabi tutulmadan hacca gönderilmesinin tasarlandığını ifade eden Çelik, ''Belli bir yaşın üzerindekileri hacca götürelim diye düşünüyoruz. Bunlar kesinleşmiş değil ama bu şekilde bir bakış açımız var. Mesela '80 yaş üzeri' dedik. Bu yaş grubunda bin kişi olduğunu varsayalım. 'Bin kişi de gitsin' diyeceğiz'' şeklinde konuştu.

Bakan Çelik, ayrıca geçen yıllarda başvuranlarla bu yıl başvuranlara belli oranlarda kontenjan ayrılacağını ve kuraların bu oranlar göz önünde bulundurularak çekileceğini kaydetti. Çelik, ''Böylece her gruptan vatandaşla hac kafilesini oluşturacağız'' dedi.