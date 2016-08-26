T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yaşlı çifti trafik kazası ayırdı

Polis ekipleri, beton mikserinin sürücüsünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü

26 Ağustos 2016 21:38

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, pazar alışverişinden dönen çiftin bulunduğu motosikletin beton mikseriyle çarpışması sonucu yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalçın Elmas (69), eşi Mürvet Elmas (68) ile Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki pazardan alışveriş yaptıktan sonra motosikletle evlerine gitmek üzere yola çıktı.

Yalçın Elmas'ın kullandığı motosiklet, aynı istikamette seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 46 PD 522 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.

Kazada, Mürvet Elmas olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Yalçın Elmas, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mürvet Elmas'ın cenazesi, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Çiftin pazardan aldığı ve kaza sırasında çevreye saçılan sebzeler ise yerde kaldı.

Polis ekipleri, beton mikserinin sürücüsünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

ETİKETLER

AdanaYaşlı çiftTrafik kazası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24