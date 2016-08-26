Yaşlı çifti trafik kazası ayırdı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, pazar alışverişinden dönen çiftin bulunduğu motosikletin beton mikseriyle çarpışması sonucu yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalçın Elmas (69), eşi Mürvet Elmas (68) ile Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki pazardan alışveriş yaptıktan sonra motosikletle evlerine gitmek üzere yola çıktı.

Yalçın Elmas'ın kullandığı motosiklet, aynı istikamette seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 46 PD 522 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.

Kazada, Mürvet Elmas olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Yalçın Elmas, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mürvet Elmas'ın cenazesi, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Çiftin pazardan aldığı ve kaza sırasında çevreye saçılan sebzeler ise yerde kaldı.

Polis ekipleri, beton mikserinin sürücüsünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.