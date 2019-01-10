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Yaşlı çift sobadan zehirlenerek öldü

Mehmet YENEN/SİMAV, (Kütahya), ( DHA)- KÜTAHYA’nın Simav ilçesinde, kömür sobasından sızan karbon monoksit gazından zehirlenen Ali ve Ayşe Yalçın çifti hayatını kaybetti

10 Ocak 2019 00:39

Mehmet YENEN/SİMAV, (Kütahya), ( DHA)- KÜTAHYA’nın Simav ilçesinde, kömür sobasından sızan karbon monoksit gazından zehirlenen Ali ve Ayşe Yalçın çifti hayatını kaybetti.
Olay, Simav’a 30 kilometre uzaklıktaki Yeniköy’de meydana geldi. Köyde yaşayan 5 çocuk babası Ali (79) ve eşi Ayşe Yalçın çifti, dün gece sobada yaktıkları kömürden sızan karbon monoksit gazından zehirlendi. Öğle saatlerine kadar kendilerinden haber alamayan Yalçın ailesinin yakınları, eve gidip yaşlı çifti kontrol etmek istedi. Yalçın ailesini kanepe üzerinde ölü vaziyette bulan yakınları, durumu Jandarma ve Sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yalçın çiftinin öldüğü belirlendi. Ali ve Ayşe çiftinin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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