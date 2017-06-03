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Yaşam

Yaşlı çift sobadan zehirlenerek öldü

Olay, oğullarının iftar sonrası anne babasını ziyarete gitmesiyle ortaya çıktı

03 Haziran 2017 12:33

Karabük Eskipazar'da Hüseyin Sertkaya (85) ve Döndü Sertkaya (82) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü. 

Doğan Haber Ajansı'ndan Bülent Diktepe'nin haberine göre Hasan Sertkaya'nın iftarın ardından anne ve babasının evine gitmesiyle durum ortaya çıktı. Sertkaya, anne babasının Yeni Mahalle Erengül Sokak'taki evlerine gittiğinde evin ışıklarının yandığını gördü, zile basmasına rağmen kapıyı açan olmayınca endişelendi, kapıyı kırarak içeri girdi. 

Anne ve babasını sobanın olduğu odada buldu

Sobanın bulunduğu odadaki kaneperlerde anne ve babasını hareketsiz yatarken bulan Sertkaya, 112 Acil Servis’i aradı. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaşlı çiftin öldüğü belirlendi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazıyla zehirlendikleri belirlenen çiftin cesetleri, yapılan incelemenin ardından Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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