T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yaşlı çift sobadan zehirlendi

Gürkan YILMAZ/DEVREKANİ (Kastamonu), (DHA) - KASTAMONU'da bir süredir haber alınamayan yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu

21 Ocak 2019 02:01

Gürkan YILMAZ/DEVREKANİ (Kastamonu), (DHA) - KASTAMONU\'da bir süredir haber alınamayan yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu. Niyazi Yazıcıoğlu (77) ve eşi Rabia Yazıcıoğlu\'nun (72) sobadan sızan gazdan zehirlendiği tespit edildi.
Devrekani ilçesi Kurtşeyh Mahallesi\'nde yaşanan olayda, bir süre haber alınamayan Rabia ve Niyazi Yazıcıoğlu\'nun durumunu merak eden yakınları polis ekiplerine bilgi verdi. Eve giren polis ve sağlık ekipleri, yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Çiftin cenazesi olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Devrekani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan YILMAZDEVREKANİ Kastamonu DHAKASTAMONUNiyazi YazıcıoğluRabia YazıcıoğluDevrekaniKurtşeyh MahallesiRabiaEveDevrekani Devlet Hastanesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24