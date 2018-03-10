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Yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

Nedim KOVAN/KUMRU (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Kumru ilçesinde yaşayan Fatma Enaz (72) ile eşi Cemal Enaz (80), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü

10 Mart 2018 02:36

Nedim KOVAN/KUMRU (Ordu), (DHA)- ORDU\'nun Kumru ilçesinde yaşayan Fatma Enaz (72) ile eşi Cemal Enaz (80), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.
Olay Ordu\'nun Kumru ilçesine bağlı Erikçeli Mahallesi\'nde meydana geldi. Fatma-Cemal Enaz çiftinden haber alamayan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kapıyı açarak eve girdi. Evde cansız bedenleri bulunan çiftin cenazeleri otopsi için Kumru Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çiftin, evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek öldükleri belirlendi. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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