Oğullarının tamirhanesi kapanmasın diye 34 yıldır lastik tamir ediyorlar

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'nde oturan 75 yaşındaki Vesile ve 81 yaşındaki Hüseyin Akın çifti, tek çocukları askere gittiğinde dükkanı kapanmasın diye lastik tamiri işini birlikte yapmaya başladı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Sandıklı'da oturan Akın çiftinin tek çocuğu 54 yaşındaki Ali Akın, 1981 yılında askere gidince o dönem Kızılören İlçesi'ndeki lastik tamirhanesi kapanma durumuna geldi.

Hüseyin Akın tek başına tamirhanedeki işlere yetişemeyeceğini söyleyince devreye giren eşi Vesile Akın, birlikte çalışmayı teklif etti. Çift, çocukları askerlik görevini tamamlayana kadar tamirhanede beraber ter döktü. Asker dönüşü Ali Akın tamirhaneyi Sandıklı'ya taşıdı. İlerlemiş yaşlarına rağmen çift 34 yıldır çalışmaktan vazgeçmedi.

“Oğlumuza yardım ediyoruz”

Oğlu askere gidince işi yalnız yürütemeyeceğini düşündüğünü anlatan Hüseyin Akın, "'Bu dükkanı kapatacağım' dedim. Vesile hanım, 'Ben sana yardım ederim. Kapatmayalım. Oğlumuzun yokluğunu bildirmeyelim, çalışalım' dedi. Öyle olunca beraber çalışmaya devam ettik. Böylelikle o günden beri çalışıyoruz. Oğlumuza yardım ediyoruz" dedi.

“Aklıma kadın hemşire, doktor geldi”

Eşinin tamirhaneyi kapatmayı düşündüğünü kaydeden Vesile Akın da "'Bir oğlanın dükkanı kapatılır mı? Ben sana yardım ederim' dedim. Hüseyin 'Bak yardım etmezsen dükkanı kapatırım' dedi. Aklıma kadın hemşire, doktor olduğu geldi. Kadından doktor var, hakim var, kaymakam var. Ben de lastikçi olayım' dedim. Hüseyin'e 'Arkadaş açalım dükkanı' dedim. Oğlan askerden geldi biz lastik tamiratını bırakmadık. O günden beri Ali'ye yardım ediyor, tamirat yapıyoruz" diye konuştu.