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Yaşlı çift, evlerini huzurevine bağışladı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde yaşayan Turan-Zarife Deveci çifti, 150 bin TL değerindeki evlerini Erdemli Huzurevi'ne bağışladı

22 Ekim 2018 20:30

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Erdemli ilçesinde yaşayan Turan-Zarife Deveci çifti, 150 bin TL değerindeki evlerini Erdemli Huzurevi\'ne bağışladı.
Hazırlanan devir-teslim protokolünün imzalanmasının ardından duygularını dile getiren Tufan Deveci (72), \"Allah rızası için, sağlığımda kendi hayrımı kendi elimle yapmak istedim. Huzurluyum, huzur içinde evimi huzurevine bağışladım. Burada bakıma muhtaç yaşlılarımız var. Onlarla çok güzel ilgilenip bakıyorlar. Bu durum hoşuma gitti. 603 metrekare 2 katlı evimi huzurevine bağışladım. Sağlığımda hayrımı kendi elimle yaptım. Çok mutluyum. İmzalarımızı da attık, huzurluyum\" dedi.
Erdemli Huzurevi Müdürü Aysel Türe Gürsoy ise şöyle konuştu:
\"Turan Deveci amcamız bize müracaat etti. \'Öldükten sonra evimi huzurevine bağışlamak istiyorum\' dedi. Biz de buna göre yönlendirmede bulunduk. Bugün imzayı attık. Allah gecinden versin Turan amcamız vefat ettiğinde, karı-koca vefat ettiğinde ev huzurevine bağışlanmış olacak.\"

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