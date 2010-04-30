T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Hollanda'dan bir hafta önce Konya'ya gelen yaşlı çift evlerinde bıçaklanarak öldürüldü.

30 Nisan 2010 03:00

T24- Kış aylarında Hollanda'da bulunan Sebahattin (76) ve Makbule (72) Gürcan çifti, yaklaşık bir hafta önce Konya'daki merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi'ndeki evlerine geldi. Çift komşuları tarafından bıçaklanmış halde ölü bulundu. 


Evin ışıkları yanmasına rağmen yaşlı çiftten uzun süre haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla eve girdi.


Mutfakta Sebahattin Gürcan'ın, oturma odasında da eşi Makbule'nin hareketsiz yattığını fark eden ekipler, olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Çiftin öldüğü belirlendi.


Yaşlı karı kocanın vücudunun birçok yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.


Yaşlı çiftin komşuları olayı duyduklarında hayrete düştüklerini, Gürcan çiftinin yaz mevsimini geçirmek için Konya'ya geldiklerini, Hollanda'da iki çocuklarının yaşadığını belirti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24