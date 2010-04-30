Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

T24-



Evin ışıkları yanmasına rağmen yaşlı çiftten uzun süre haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla eve girdi.



Mutfakta Sebahattin Gürcan'ın, oturma odasında da eşi Makbule'nin hareketsiz yattığını fark eden ekipler, olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Çiftin öldüğü belirlendi.



Yaşlı karı kocanın vücudunun birçok yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.



Yaşlı çiftin komşuları olayı duyduklarında hayrete düştüklerini, Gürcan çiftinin yaz mevsimini geçirmek için Konya'ya geldiklerini, Hollanda'da iki çocuklarının yaşadığını belirti.