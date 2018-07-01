Yaşlı çift evlerinde öldürüldü, oğulları gözaltına alındı

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Kınık ilçesinde, Elif Dayan (63) ve eşi Rıfat Dayan (65) evlerinde başlarına sert bir cisimle vurularak öldürüldü. Jandarma, şüpheli olarak çiftin oğulları Şahin Dayan\' (28) gözaltına aldı.

Manisa\'nın Soma ilçesinde yaşayan Burcu Dayan\'ın, dün dedesi vefat etti. Burcu Dayan, Kınık\'ın kırsal Cumalı Mahallesi\'nde yaşayan kayınpederi Rıfat Dayan\'a dedesinin vefatını bildirmek istedi. Burcu Dayan, hem Rıfat Dayarn\'ı hem de kayınbiraderi Şahin Dayan\'ı cep telefonundan aradı, ancak cevap alamadı. Bunun üzerine Burcu Dayan, kayınpederinin komşusu Hasibe İlkazi\'ye durumu bildirip, yardım istedi. İlkazi, 1 saat arayla 2 defa evlerine gitti, ancak dış kapının kilitli olması nedeniyle çifte ulaşamadı. İlkazi, Soma\'daki bir çimento fabrikasında çalışan çiftin oğulları Şahin Dayan\'ı aradı. Şahin Dayan, iddiaya göre, anne ve babasının Hamzalı Mahallesi\'ne bir yakınlarının düğününe gittiğini söyledi.

\'BANKAYA PARA ÇEKMEYE GİTTİM\' DEMİŞ

Şahin Dayan, saat 20.30 sıralarında Cumalı Mahallesi\'ndeki kahvede bir süre oturup, çay içtikten sonra, \"Öğleden sonra Soma\'ya bankadan para çekmeye gittim. Dönüşte Kınık\'a uğradım. Eve gidip yemek yiyeyim\" diyerek ayrıldı. 10 dakika kadar sonra Cumalı Mahallesi Muhtarı Tuncay Ergün\'ü arayan Şahin Dayan, \"Muhtar, bizim eve hırsız girmiş. Annem ve babam kanlar içinde hareketsiz yatıyor\" dedi.

Bunun üzerine Muhtar Ergün, jandarma ve 112 Acil Servis\'e ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Rıfat ve Elif Dayan, çiftinin başlarına sert bir cisimle vurularak, öldürüldüğünü belirledi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERİNCE GÖZALTINA ALINDI

Cesetlerinin şişmeye ve bozulmaya başlamasından Cuma akşamı öldürülmüş olabileceği üzerinde duran jandarma, çelişkili ifadeleri üzerine çiftin birlikte yaşadığı bekar olan, hırsızlık ve sarkıntılık suçlarından kaydı bulunan oğulları Şahin Dayan\'ı gözaltına aldı.

Şahin Dayan\'ın öğle ve ikindi namazlarını camide kılmasına rağmen cuma ve cumartesi günü camiye gitmediği belirlendi.

Dayan çiftinin cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Dayan\'ın sorgusunun sürdüğü bildirildi.



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