Yaşlı bakımı ruhsal ve bedensel sorunları artırıyor

Düşen yaşlılara hava yastığı



Yaşlılar sorunlarını sanal ortamda paylaşacak

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. İsmail Tufan, tarafından hazırlanan Türkiye Gerontoloji Atlası araştırması kapsamında ailelerle yapılan görüşmeler, bakıma muhtaç yaşlısı bulunan ailelerdeki, psikolojik, sosyal, bedensel ve ekonomik sorunların ağırlığını ortaya koydu. Araştırma kapsamında bakıma muhtaç yaşlısı bulunan 543 aile ve bu durumda olmayan 2 bin 957 aile ile görüşüldü.Yapılan araştırmaya göre, bakıma muhtaç yaşlısı bulunan aileler, diğerlerine göre 5,7 kat fazla ruhsal sorunla karşı karşıya kalırken, sosyal çevreden 4 kat daha fazla soyutlanıyor. Bakıma muhtaç yaşlısına bakan bireylerde 4,2 kat fazla bedensel rahatsızlıkları bulunuyor ve diğer ailelere göre 2,4 kat daha fazla ekonomik baskıyla karşı karşıya kalıyor. Araştırma sonucuna göre iki gruptaki ailelerin gelecek beklentileri de birbirlerinden farklılıklar gösteriyor. Bakıma muhtaç yaşlısı bulunan bireylerin yüzde 82'si geleceğe karamsar bakarken, diğer grupta geleceğe karamsar bakanların oranı yüzde 27'de kalıyor.Araştırma sonuçlarını değerlendiren Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. İsmail Tufan, bakıma muhtaç yaşlıların pek azının profesyonel bakımdan yararlandığına dikkati çekti. Yaşlı bakımını üstlenen aile fertlerinin kimi zaman işinden ayrılmak zorunda kaldığını, kimi zaman sosyal ilişkilerini aksattığını, hatta kopardığını dile getiren Tufan, “Bakım görevi nedeniyle yorgunluk, sırt ağrıları, bedensel hastalıklara yakalanma riski artıyor" dedi.Bakım masraflarının aile tarafından karşılanmasının aileyi yoksulluk riskiyle karşı karşıya getirdiğini ifade eden Tufan, "Bütün bu baskıların bir araya gelmesi, bakıcı aile fertlerinde ruhsal baskıları artırıyor. Kendi yaşlılıkları tehlikeye giriyor, çalışma yaşamından ayrılmak zorunda kalanların emeklilikleri tehlikeye giriyor" diye konuştu.Aileleri, bu tehlikelere karşı koruyucu girişimlere gereksinim duyulduğunu anlatan Doç. Dr. Tufan, yaşlılık politikaları ve bunun kapsamında da özel aile politikalarının oluşturulması gerektiğini söyledi. Tufan, sosyal bakım sigortasının da bakıma muhtaçlık sorununun yarattığı baskıların ortadan kaldırılmasında katkı sağlayabileceğini kaydetti.Türkiye'de yaşlı nüfusta kronik hastaların, engelli ve bakıma muhtaç sayısının gelecek yıllarda çok daha artacağını dile getiren Tufan, şu anda en az 600 bin bakıma muhtaç yaşlının varlığının bilindiğini, ancak gerçek rakamın bundan daha fazla olduğunu söyledi.Özellikle alzheimer hastası yaşlıların gelecek yıllarda hızlı bir artış göstereceğini belirten Tufan, "Bugün tahminlere göre 250 bin civarında olan sayıları, 2050 yılına kadar 1 milyon sınırını geçecektir. Bunlara bedensel, ruhsal, duyusal engelli yaşlıları da ekleyince 2050'de tahminen 30 milyon yaşlının 3-5 milyonu bakıma muhtaç olacaktır" dedi.