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Yaşam

Yaşlı bakım merkezinde 'işkence' iddiasına 22 gözaltı

İşten çıkarılan 3 kişinin hastalara işkence yaptığı iddiasının ardından soruşturma başlatıldı

28 Ocak 2019 16:15

Iğdır'da yaşlıların yatılı olarak bakım gördüğü merkezde hastalara işkence yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapmasından 22 kişi gözaltına alındı, 6 kişi de polis tarafından aranıyor.

Iğdır kent merkezindeki Bağlar Mahallesi'nde faaliyet gösteren Özel Mısra Göleli Bakım Merkezi'nde işten çıkarılan 3 kişi, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek çalışanların, hastalara işkence yaptığı iddiasında bulundu.

Bu kişilerin dilekçesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Savcılık, merkezdeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. İnceleme sonrası savcılık tarafından, 28 kişi için gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde merkeze operasyon düzenleyen polis, 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis, merkezde çalışan 6 kişiyi daha arıyor. Başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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