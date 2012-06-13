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Sağlık

Yaşlı babanın çocuğu uzun ömürlü oluyor

Eğer gencin babasının babası da, çocuk sahibi olduğunda daha ileriki bir yaşta idiyse, telomerlerin daha da uzun olduğu saptandı

13 Haziran 2012 11:24

Babaları ve dedeleri yaşlı olan çocukların daha uzun yaşadığını belirten Amerikalı bilim insanlarına göre, baba olmak için uzun süre beklemek yararlı olabilir.

Proceedings of the National Academy of Sciences'da yayımlanan araştırma, 1779 genç yetişkinin DNA'ları üzerinde yapılan incelemeleri esas alıyor.

Bir erkek yaşlandıkça spermlerinin genetik yapısı da değişiyor ve daha uzun ömür sağlayan bir DNA kodu geliştiriyor. Daha yaşlı erkek de, bu genetik özelliği çocuklarına aktarıyor.

Tıp çevreleri, yaşam süresiyle genetik kodlarımız olan DNA'ların bulunduğu kromozomların ucunda yer alan telomerlerin uzunluğu arasında ilişki olduğunu biliyorlardı. Genelde, daha kısa telomer, daha kısa yaşam anlamına geliyor.

Ayakkabı bağcıklarının naylondan yapılma uçları gibi, telomerler de, kromozomların uçlarını herhangi bir tahribata karşı koruyor. Ancak birçok hücrede, telomerler, yaşlandıkça kısalıyor. Ta ki hücreler daha fazla çoğalamaz noktaya gelinceye dek...

Bununla birlikte, bilim insanları, spermlerdeki telomerlerin yaşlılıkla birlikte uzadığını keşfetti. Erkekler de DNA'larını sperm yoluyla çocuklarına aktardıklarına göre, bu uzun telomerler de, bir sonraki kuşağa aktarılabiliyor.

Northwestern Üniversitesi Antropoloji Fakültesi'nden Dr. Dan Eisenberg ve meslektaşları, Filipinler'de yaşayan bir grup gencin babalarından miras aldıkları telomerleri incelediler. Kan örnekleri üzerinden yapılan ölçümlerde, doğumları sırasında babaları daha yaşlı olan bireylerde telomerlerin de daha uzun olduğu görüldü.

Eğer gencin babasının babası da, çocuk sahibi olduğunda daha ileriki bir yaşta idiyse, telomerlerin daha da uzun olduğu saptandı.

İleriki yaşlarda baba olmak, gebelikte düşük tehlikesini artırıyorsa da, araştırmacılar bunun uzun erimli yararlar sağlayabileceğine inanıyorlar.

 

Daha fazla inceleme gerekiyor

 

Babadan miras alınan daha uzun telomerler, özellikle dokular ve hızlı hücre artışı ve dönüşüm yaratan biyolojik işlevler açısından yararlı olabilir. Bilim adamları bunlara örnek olarak bağışıklık sistemini, bağırsakları ve deriyi gösteriyorlar.

Bu buluşun genelde halk sağlığı açısından da önemli sonuçlar yaratabileceği, daha uzun telomerlerin bir sonraki kuşağa aktarılmasıyla ömür süresinin uzayacağı ve erkeklere daha ileriki yaşlarda üreme olanağı sağlanacağı kaydediliyor.

Newcastle Üniversitesi'nde hücresel yaşlanma uzmanı olan Prof. Thomas Von Zglinicki, araştırmacıların ilk kuşaktaki çocukların sağlık durumlarını incelemediklerini belirterek, bu alanda daha ileri düzeyde inceleme yapılması gerektiğini vurguluyor.

 

Dezavantajlar da unutulmamalı

 

Prof. Von Zglinicki, yaşlı bir babadan uzun telomerler devralmanın avantaj sağlayabileceğini belirtiyor; ama aynı zamanda DNA'nın genelindeki daha yüksek tahribatın ve spermdeki dönüşümün getireceği dezavantajlara da dikkat çekiyor. (BBC Türkçe)

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