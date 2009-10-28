Yaşlı babanın bebeği risk altında

Kısa süre öncesine dek ileri yaşta anne olmanın zararları konuşulurken, son incelemeler yaşlı babanın, bebeği riske attığını ortaya koyuyor.



Geç yaşta çocuk sahibi olmanın sadece kadınlar için değil, erkekler için de riskli olduğu öne sürüldü. Buna göre ileri yaşlarda baba olmak, doğacak bebeğin sağlığını tehdit ediyor.



Bilim insanları, geç yaşta baba olan erkeklerin çocuklarının otizm, şizofreni gibi hastalıklara yakalanma risklerinin neden daha yüksek olduklarına açıklama getirdi. Oxford Üniversitesi’nin yürüttüğü çalışmada araştırmacılar yaşlı erkeklerde, çocuklarının DNA’larında genetik mutasyona yol açabilen nadir türde bir testis tümörü bulunma olasılığının daha fazla olduğunu saptadı. Yaşlandıkça çoğu erkeğin testisinde bu küçük mutasyona uğramış hücre kümelerinin gelişebildiğini ortaya koyan araştırmanın başkanı Prof. Andrew Wilkie, “Bunlar ciltteki benler gibidir, tek başlarına genellikle zararsızdırlar. Ancak testislerde bulunmaları sebebiyle sperm yapımında da yer alırlar ve bu da bebeğin çeşitli ciddi hastalıklarla doğmasına yol açarlar” diyor.



Profesör Wilkie, bu bulgunun, çocukları etkileyen, aralarında ölü doğum ve cüceliğin de bulunduğu bir dizi ciddi durumun neden kaynaklandığına açıklama getirebileceğini aktarıyor. Nature Genetics adlı dergide yayımlanan araştırmanın, bilim insanlarının otizm ve şizofreni gibi yaygın hastalıklara yol açabilen genleri bulmalarına da yardımcı olacağına inanılıyor.



Otizm ve şizofreni riski...



Son zamanlara kadar, sadece kadınların geç yaşlarda bebek sahibi olmalarının hastalıklı bebek doğumlarına yol açabileceği zannediliyordu. Fakat son çalışmalar spermin kalitesinin yaşlandıkça düştüğünü ve bu nedenle bebeklerin ciddi sağlık problemleriyle doğabildiğini gösteriyor.

İsrail’de yapılan bir başka araştırma da, 40 yaş ve üstünde baba olan erkeklerin otistik çocuğa sahip olma riskinin 30 yaş ve altı erkeklere göre altı kat daha fazla olduğunu göstermişti. Şizofreniyle ilgili yapılan çeşitli araştırmalar da yaşlı babaların çocukları arasındaki hastalık riskinin, 20’li yaşlarda baba olanların çocuklarına oranla iki kat daha fazla olduğunu gösteriyor.



