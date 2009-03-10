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Sağlık

Yaşlı babaların çocukları daha başarısız

Yaşlı babaların çocuklarının, genç babaların çocuklarından başarısız oldukları ortaya çıktı.

10 Mart 2009 02:00

Yaşlı babaların çocuklarının, bebeklik ve çocuklukta yapılan ve zihinsel performanslarını ölçen testlerde genç babaların çocuklarından başarısız oldukları ortaya çıktı.

Queensland Üniversitesi'nin yaptığı, sonuçları PLoS Medicine dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde, 1959 ile 1965 yılları arasında ABD'de doğan 33 bin 437 çocukla ilgili veriler incelendi.

Bu çocuklardan her birinin, 8 aylıkken ve 4 ile 7 yaşlarında zihinsel performansları ölçen testlere tabi tutulduğu, araştırma çerçevesinde ailenin geliri ve eğitim durumu gibi sosyo-ekonomik faktörlerin de dikkate alındığı belirtildi.

Araştırma, babanın yaşı büyüdükçe çocuğun çeşitli testlerde düşük puan alma olasılığının arttığını, ancak aksine yaşlı annelerin çocuklarının, hafıza, öğrenme ve konsantrasyon gibi yetileri ölçen bu testlerden diğerlerinden daha yüksek puan aldıklarını gösterdi.

Araştırmacılar, yaşlı babaların çocuklarındaki bu başarısızlığa, erkeğin yaşlandıkça spermlerinde meydana gelen mutasyonun neden olabileceği, sosyal faktörlerin etkisinin de göz ardı edilmediği kaydedildi.

Yaşlı babaların çocuklarında, doğumda sakatlık ile şizofreni, otizm ve akıl hastalığı gibi nöropsikiyatrik bozukluk olasılığının arttığı biliniyor.

(AA)

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