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Sağlık

Yaşlı babalar dikkat!

İsveç'te yapılan bir araştırmada, yaşlı babaların çocuklarında manik depresyonun görülme riskinin daha fazla olduğu saptandı.

02 Eylül 2008 03:00

Archives of Psychiatry dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, risk erkek 29 yaşın üstündeyken başlıyor ve 55 yaşında en üst seviyeye çıkıyor. Baba yaşının yüksek olmasının şizofreni ve otizmle bağlantılı olduğu yönünde de daha önce araştırma sonuçları yayınlanmıştı.
Yapılan son araştırmada, manik depresyonun kısmen spermin yaşlanmasıyla açıklanabileceği belirtildi.
Karolinska Enstitüsü araştırmacıları, erkeklerde sperm üretme sürecinin DNA'nın kopyalanması süreci olduğunu hatırlatarak, bu kopyalamanın erkek yaşlandıkça hatalı yapılmaya meyilli olduğunu belirttiler.
Araştırma, 13 bin 428 kişi üzerinde yapıldı. 55 yaş ve üstündeki erkeklerin çocuklarında manik depresyon görülme riskinin 20-24 yaş babalarınkine oranla yüzde 1,37 kat fazla olduğu saptandı.
Bipolar bozukluk olarak da bilinen manik depresyonun nedeni tam olarak bilinmiyor. Her 100 kişiden birinde manik depresyon görülebiliyor.
Araştırmayı yapan ekibin başkanı Emma Frans, kadınların doğduklarında tüm yumurtalarının vücutlarında bulunduğunu hatırlatarak, anne yaşının artmasıyla DNA kopyalama hatalarının artmadığını belirtti.
Bu nedenle araştırmada, anne yaşının artmasıyla manik depresyon arasında pek fazla bağlantı bulunmadığı kaydedildi. AA

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