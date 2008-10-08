Yaşlı baba azaldı insan evrimi bitti

İngiltere'deki araştırmaya göre, 35 yaş üstü babaların oranındaki düşüş ve tıptaki gelişim insan evriminin tamamlanmasına yol açtı.



Gelişmiş ülkelerdeki yaşlı babaların fiziksel özelliklerini inceleyen bilim insanları, insanoğlunun evriminin bittiğini iddia etti. 35 yaş üstündeki babaların oranındaki düşüşün ve doğal ayıklanmayı ortadan kaldıran tıptaki gelişmelerin evrimin bitmesinde kilit bir rol oynadığını belirten Londra Üniversitesi Profesörü Steve Jones, "İnsan evrimi sona erdi" dedi. Evrimin doğal ayrım, mutasyon ve rasgele değişim adlı üç unsurdan oluştuğunu belirten Prof. Jones, İngiliz The Times gazetesine yaptığı açıklamada, "İnsanların yeniden üretim kalıplarındaki değişimler neden i y l e , beklenmedik bir biçimde insandaki mutasyon (kalıtsal yapıda meydana gelen değişiklikler) oranı da düştü" diye konuştu.



Tıp doğal ayrımı yok etti



Jones, şöyle devam etti: "Erkeklerdeki hücre bölünmesi yaşla birlikte çoğalır. Her hücre bölünmesinde, bir hata olasılığı dolayısıyla bir mutasyon (kalıtsal değişiklik) olur."

29 yaşındaki erkekte spermler arası 300 bölünme yaşanırken bu oranın 50 yaşındaki bir erkekte 1000 bölünme üzerinde olduğunu söyleyen Prof. Jones, "Yani yaşlı babaların sayısındaki düşüş, mutasyon oranında temel etkiye sahiptir" diye konuştu.

Prof. Jones, 888 çocuk sahibi olmasıyla ünlü olan ve 18. yüzyılda ölen Fas'lı Moulay İsmail'i örnek göstererek, "Eski zamanlarda yüzlerce çocuğu olabilecek güçlü bir erkek bulabilirdiniz" dedi.

Jones, "Eski zamanlarda, doğan çocukların yarısı 20 yaşına gelmeden ölmüş oluyorlardı. Şimdi ise Batı'daki çocukların yüzde 98'i 21 yaşına kadar yaşıyorlar. Bu da doğal ayrımın azalmasına neden oluyor" ifadesini kullandı.

