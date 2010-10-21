-YAŞLI AŞIKLARA KAYMAKAMDAN ZİYARET NAZİLLİ (A.A) - 21.10.2010 - Konya'nın Akşehir ilçesinde ailesi tarafından kayıp ilanı verilerek aranan 78 yaşındaki Ayşe Yuvalı'nın, gençlik yıllarından tanıdığı 86 yaşındaki Mustafa Çimendere ile evlenmek üzere Aydın'ın Nazilli ilçesine geldiğinin anlaşılmasının ardından, Nazilli Kaymakamı Caner Yıldız, çifti ziyaret etti. Yıldız, ziyarette yaptığı konuşmada, Nazilli'nin çok güzel, uzun ömürlü, sağlıklı ve dinç insanların yaşadığı bir yer olduğunu, çiftin nikahını en kısa zamanda kıyacaklarını, ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi. Yuvalı ve Çimendere'nin durumunun ''aşkın ve sevmenin yaşının olmadığını bir kez daha gösterdiğini'' ifade eden Yıldız, ''Mustafa Amca ve Ayşe Teyze gibi insanların bu yaşta birbirlerini çocuklar gibi severek, gençlerimize örnek olarak yuva kurmak istemeleri bizleri de sevindiriyor'' diye konuştu. Mustafa Çimendere de İzmir'de yaşayan oğlunun kendisine huzurevinde kalmayı teklif ettiğini, gezmek için gittiği memleketinde eski çocukluk arkadaşlarından Ayşe Yuvalı ile karşılaştığını anlattı. Çimendere, ''Onun da eşinin öldüğünü öğrendim. Orada evlenmeye karar verdik, ve otobüse binerek Nazilli'ye geldik. Birbirimizi çok seviyoruz. İnşallah ömrümüzün sonuna kadar birlikte yaşayacağız'' dedi. 78 yaşındaki Ayşe Yuvalı da Çimendere'yi çok sevdiğini belirterek, ''Zaten sevmesem Nazilli'ye gelmezdim. Nazilli'yi de çok sevdim. Çok güzel bir yer. Birlikte Nazilli'de yaşayacağız'' diye konuştu.