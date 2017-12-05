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Spor

Yaşlı, ama lider!

Medipol Başakşehir 30

05 Aralık 2017 16:36

Medipol Başakşehir 30.1 yaş ortalaması ile de zirvede

En genç takım ise 24.8 yaş ortalamasıyla Kasımpaşa

İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig\'in yeni lideri Medipol Başakşehir, ligde mücadele eden takımlar arasında en yüksek yaş ortalamasına sahip takım olarak dikkat çekiyor.
Osmanlıspor\'u tek golle mağlup eden ve puanını 30\'a çıkartarak ligde liderlik koltuğuna oturan Medipol Başakşehir, ayrıca 30.1 yaş ortalaması ile ligdeki en yaşlı takım olarak gözüküyor.
Turuncu-Lacivertlilerin ligde oynadığı son Osmanlıspor maçının ilk 11\'inde, 34 yaşındaki Mossoro takımın en yaşlı ismi olarak dikkat çekerken, aynı karşılaşmada 11\'de forma giyen en genç oyuncu ise 22 yaşındaki İrfan Can Kahveci oldu.
EN GENCİ KASIMPAŞASPOR
Süper Lig\'de en genç takım ise Kasımpaşa. Ligde topladığı 18 puanla 11\'inci yer alan lacivert-beyazlılarda yaş ortalaması 24.8.
Süper Lig\'deki mücadele eden takımların yaş ortalaması şöyle; (Lig sıralamasına göre)
1. Medipol Başakşehir - 30.1
2. Galatasaray - 27.8
3. Fenerbahçe - 27.7
4. Beşiktaş  - 28.6
5. Kayserispor - 28.0
6. Bursaspor  -  26.1
7. Göztepe - 26.3
8. Trabzonspor - 27.2
9. Akhisar - 28.5
10. Sivasspor - 27.6
11. Kasımpaşa - 24.8
12. Alanyaspor -27.2
13. Yeni Malatyaspor - 27.5
14. Antalyaspor - 28.7
15. Osmanlıspor - 28.1
16. Konyaspor - 26.4
17. Gençlerbirliği - 26.3
18. Karabükspor - 28.6

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