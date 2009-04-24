Yaşlı adamın evinden 6 kamyon çöp çıktı

Denizli'de yalnız yaşayan 82 yaşındaki bir adamın evinden tam 6 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.



Denizli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle muhtarı ve çevre sakinlerinden gelen şikayet üzerine İ.S'nin, İncilipınar Mahallesi'ndeki evine gitti.



Evde ve bahçede 15 işçi, 1 kepçe ve 2 kamyon ile 8 saat temizlik yaptı.



İ.S'nin evinin son 15 yılda 30. kez temizlendiğini anlatan Denizli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Rafet Şahin, "Amca ile görüşüp, bunu bir daha yapmamasını isteyeceğiz. Biz görevimizi yapıyoruz. Uzmanlarca da psikolojik destek verilmeli. Bu konuda gerekli girişimleri yapacağız" dedi.



Çöp ev konusunda gelen ihbarları titizlikle değerlendirdiklerini, vatandaşlardan bu konuda destek beklediklerini belirten Şahin, "Yaz dönemine giriyoruz. Vatandaşlarımızın bu tür evleri bize bildirmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

