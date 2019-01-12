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Yaşam

Yaşlı adamı 'Birlikte olalım' diyerek dolandırdılar

Aydın'da yaşanan olayda yaşlı adamın 500 lirasını alan iki kadın kayıplara karıştı

12 Ocak 2019 01:47

Aydın’ın Efeler ilçesinde, iddiaya göre 'Birlikte olalım' diyerek Mehmet C.'nin (72) 500 TL'sini alan kimliği belirsiz iki kadın kayıplara karıştı. Dolandırıldığını  anlayan Mehmet C., polise başvurdu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Atatürk Kent Meydanı yakınlarında meydana geldi. Mehmet C., Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Atatürk Kent Meydanı’na doğru yürürken, iddiaya göre yanına tanımadığı iki kadın geldi. Mehmet C.'den önce yardım isteyen kadınlar daha sonra cinsel birliktelik teklifinde bulunarak 500 TL istedi. Mehmet C., cebinden 500 TL çıkararak, iki kadına verdi. Kadınlar bir şeyler alıp geleceklerini söyleyerek ortadan kayboldu. Bir süre bekleyen Mehmet C., kadınların geri gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayarak polise şikayette bulundu.

Mehmet C.'nin ifadesi üzerine polis iki kadını yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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