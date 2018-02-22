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Yaşlı adama çarpıp ölümüne neden olan sürücü kaçtı

Bahattin ALBAYRAK/BOZDOĞAN (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, yol kenarında yürürken, otomobilin çarptığı Mehmet Madran (78), yaşamını yitirdi

22 Şubat 2018 13:01

Bahattin ALBAYRAK/BOZDOĞAN (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Bozdoğan ilçesinde, yol kenarında yürürken, otomobilin çarptığı Mehmet Madran (78), yaşamını yitirdi. Madran\'ın ölümüne neden olup, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. 
Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Bozdoğan\'ın kırsal Yazıkent Mahallesi\'nde meydana geldi. Yol kenarında yürüyen Mehmet Madran\'a, Yazıkent Mahallesi yolundaki mezarlık bölgesinde, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, çarpıp, kaçtı. Ağır yaralanan Madran, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Mehmet Madran, yaşamını yitirdi.
Madran\'a çarparak, ölümüne neden olan ve olay sonrası kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. 

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