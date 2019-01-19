Yaşlı adam ve çocuklar, yangından ‘klimalara basarak' kurtuldu

Çin, (DHA) – Çin’de yaşlı bir adam, yan dairesinden duman çıktığını fark edince, eve girdi ve evde tek başına bulunan küçük kızı kurtardı. Yaşlı adam, kendi dairesindeki torununu da alarak binadan dışarı çıkmak istedi ancak yan daire kısa sürede alevli şekilde yanmaya başladı ve apartman boşluğu da dumanla kaplandı. Yaşlı adam, 12 yaşındaki torunu ve yan daireden çıkardığı kız çocuğu, bitişikteki binaya klimalara basarak geçti ve kurtuldu.

Amatör kameralara yansıyan olay, Zhejiang eyaletinin Hangzhou şehrinde 4 katlı bir binanın en üst katında yaşandı.

Yan daire alevlere teslim olunca, apartman boşluğu da dumanla kaplandı. Yaşlı adam, torunu ve yan daireden kurtardığı kız, ellerinde ıslak havlularla bir süre balkonda kurtarılmayı bekledi. Yangını ve balkonda mahsur kalanları fark eden yan binadaki komşuları ise, balkona yakın olan pencereyi açıp, yaşlı adamın ve çocukların içeri girmesi için onlara seslendi.

Evi basan duman yoğunluğu artınca yaşlı adam daha fazla beklemedi ve çocukların klimalara basarak yan daireye geçmelerini sağladı. Sonrasında ise yaşlı adam geçti.

