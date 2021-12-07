T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yaşlı adam ‘FETÖ adınıza hesap açtı’ denilerek 240 bin TL dolandırıldı

"Vatandaşlarımızı; kendisini, hakim, savcı, polis olarak tanıtıp, para isteyenlere itibar etmemeleri konusunda tekrar bilgilendirmek istiyoruz"

07 Aralık 2021 17:16

Kendini polis ve savcı olarak tanıtan, "FETÖ adınıza banka hesabı açtı’" diyerek 240 bin TL dolandıran şahıs, Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı çalışma ile İstanbul’da yakalandı.
 
31 yaşındaki M.Ş. isimli şahıs, Trabzon'da yaşayan 76 yaşındaki N.P. isimli yaşlı adamı arayarak kendini polis olarak tanıttı. Sahte polis, “FETÖ örgütüne operasyon yapıyoruz ve adınıza sahte banka hesabı açılmış, vereceğimiz hesaba para yatırın” diyerek yaşlı adamı 240 bin TL dolandırdı.
 
Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı; kendisini, hakim, savcı, polis olarak tanıtıp, para isteyenlere itibar etmemeleri konusunda tekrar bilgilendirmek istiyoruz." denildi.

160 bin TL'lik kısmına bloke koyuldu

Dolandırıldığının farkına varan kişi polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri tarafından başlatılan incelemenin ardından dolandırıcının İstanbul'da olduğu tespit edildi.
 
240 bin TL'nin 160 bin TL'lik kısmına bloke koyularak paranın çekilmesi engellenirken, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibat kurdu.
 
İstanbul'da yapılan operasyon ile M.Ş. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
 
Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bu tür aramalarda, telefonunuzu derhal kapatın"

"Vatandaşlarımızı; kendisini, hakim, savcı, polis olarak tanıtıp, para isteyenlere itibar etmemeleri konusunda tekrar bilgilendirmek istiyoruz. Lütfen birikimlerinizi, çalışmak, üretmek yerine, anlık dalgınlığınızdan yararlanarak almak isteyenlere göndermeyin, bunlara asla inanmayın. Bu tür aramalarda, telefonunuzu derhal kapatın ve en yakın birimimize gelerek ihbar ediniz" 
dolandırıcıFETÖterörörgütemniyetpolis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24