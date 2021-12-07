Yaşlı adam ‘FETÖ adınıza hesap açtı’ denilerek 240 bin TL dolandırıldı

Kendini polis ve savcı olarak tanıtan, "FETÖ adınıza banka hesabı açtı’" diyerek 240 bin TL dolandıran şahıs, Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı çalışma ile İstanbul’da yakalandı.

31 yaşındaki M.Ş. isimli şahıs, Trabzon'da yaşayan 76 yaşındaki N.P. isimli yaşlı adamı arayarak kendini polis olarak tanıttı. Sahte polis, “FETÖ örgütüne operasyon yapıyoruz ve adınıza sahte banka hesabı açılmış, vereceğimiz hesaba para yatırın” diyerek yaşlı adamı 240 bin TL dolandırdı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı; kendisini, hakim, savcı, polis olarak tanıtıp, para isteyenlere itibar etmemeleri konusunda tekrar bilgilendirmek istiyoruz." denildi. 160 bin TL'lik kısmına bloke koyuldu

Dolandırıldığının farkına varan kişi polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri tarafından başlatılan incelemenin ardından dolandırıcının İstanbul'da olduğu tespit edildi.

240 bin TL'nin 160 bin TL'lik kısmına bloke koyularak paranın çekilmesi engellenirken, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibat kurdu.

İstanbul'da yapılan operasyon ile M.Ş. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.