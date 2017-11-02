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Yaşam

Yaşlı adam, balkona intihar etmek için çıktığını unuttu

84 yaşındaki Ramazan D., komşusunun ihbarı üzerine gelen ekiplerce balkondan eve alındı

02 Kasım 2017 21:56

84 yaşındaki Ramazan D., 3. kattaki evinin balkonuna çıkıp, komşusuna intihar edeceğini söyledi. Olay yerine gelen ekipler tarafından içeri alınan yaşlı adam, “Balkona neden çıktığını unuttuğunu” dile getirdi.

Antalya'da gerçekleşen olayda yakınlarının bir yere gitmesi üzerine evde tek başına kalan Ramazan D., karşı balkonda bulanan komşusuna, "Kendimi buradan atıp, intihar edeceğim" dedi. 

Olup biteni izledi

Ramazan D.'nin komşusu, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, Ramazan D.'nin atlamasına karşın önlem aldı. Ramazan D. ise balkondan olup biteni izledi. Bu sırada gelen yakınlarıyla birlikte eve giren polis, Ramazan D.'yi balkondan alıp, oturma odasına götürdü. D.'nin yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklar yüzünden unutma problemi olduğu ortaya çıktı.

 

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