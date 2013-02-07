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Yaşam

Yaşlanmayı geciktiren sütten elbise

Eskiden mikrobiyoloji öğrencisi olan bir modacı sütten yaşlanmayı geciktiren kumaş üretti

07 Şubat 2013 13:11

Alman bir modacı çalışmaları sonucunda ipeksi, süt proteininden kokusuz ve yıkanabilir bir kumaş elde etti.

Eski mikrobiyoloji öğrencisi olan Anke Domaske, yüksek yoğunluktaki süt proteini 'kazeinden' elde ettiği kumaşına 'QMilch' adını verdi.

Yenilşafak gazetesinde yer alan habere göre, doğal bileşenlerden oluşan kumaş, yaşlanmayı geciktiririyor.

Anti-bakteriyel, kan dolaşımını ve vücut ısısını düzenleyen QMilch kumaşlı bir elbise giyebilmek ise 150-200 avro arasında maliyet demek. Toplam kumaş ise yaklaşık 6 litre sütten elde ediliyor.

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Anke DomaskeQMilchalmanmodacısütmikrobiyolojielbiseyaşlanma

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