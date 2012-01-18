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Sağlık

Yaşlanmayı gecikterecek bakteri!

Rus bilim insanları kısa süre önce Sibirya'nın daimi donmuş toprağı altında keşfettiği yeni bir tür bakterinin, yaşlanmayı yavaşlatabileceği ortaya çıktı.

18 Ocak 2012 02:00

 
T24 - Rus bilim insanları kısa süre önce Sibirya'nın daimi donmuş toprağı altında keşfettiği yeni bir tür bakterinin, yaşlanmayı yavaşlatabileceği ortaya çıktı.

Rus bilim adamlarının büyük keşfi

Anadolu aber Ajansı'nda yer alan haberi şöyle: Rusya Bilimler Akademisinden yapılan açıklamaya göre, laboratuvarda yapılan deneylerde, deneylerde, “Bacillius F” adlı bakterilerin, bu organizmaların enjekte edildiği farelerin yaşlanmasını yavaşlatabildiği görüldü.

Teste tabi tutulan farelerin, kontrol grubundakilerden daha daha uzun süre yaşadıklarının belirlendiğini belirten Rusya Bilimler Akademisi yetkilileri, elde edilen sonuçları “Etkileyici” diye niteledi.

Rus bilimadamları, enjekte edilen bakterilerin, farelerin doğal savunma sisteminin güçlendirilmesini sağladığını belirterek, “İlk anda, bağışıklık ve bağışıklığın harekete geçme hızını artırıyor” dedi.

Deneylerin, teste tabi tutulan farelerin metabolizmasının yüzde 20 ila yüzde 30 hızlandığını vurgulayan Rus araştırmacılar, bakterilerin ayrıca, yaşlılığa bağlı körlüğün azaltılmasına yardımcı olabileceğinin altını çizdi.

Rus akademisi, kaç farenin teste tabi tutulduğunu belirtmezken, sonuçların güvenilir olması amacıyla deneylerin çok sayıda kobay ile yapıldığını bildirdi.

“Bacilluis F” bakterisinin sıcaklıkların çok düşük olduğu Doğu Sibirya'daki Yakutistan'da keşfedildiği ve ancak sıfırın altında 5 santigrat derece sıcaklığın altında çoğalabildiği belirtildi.



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