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Sağlık

Yaşlanmaya karşı önleminizi alın

30 yaşından sonra yılda bir kür meyve asidi, iki kez botoks, iki kez dolgu ve bir kür yüzeysel mikrotraşlamanın yaşlanmayı geciktiriyor.

04 Aralık 2008 02:00

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Plastik Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Karacalar, 30 yaşından sonra yılda bir kür meyve asidi, iki kez botoks, iki kez dolgu ve bir kür yüzeysel mikrotraşlamanın yaşlanmayı geciktireceğini belirtti. 

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Prof. Dr. Karacalar, yaptığı yazılı açıklamada, yaşlanmayı geciktiren koruyucu estetik uygulamaların deformasyon oluştuktan sonra yapılan müdahalelere göre çok daha avantajlı olduğunu kaydetti.

Deformasyon oluştuktan sonra estetik yaptırma anlayışının doğru olmadığını belirten Karacalar, kırışıklık ve sarkma oluşmadan önlem alınırsa estetiğin daha başarılı olacağını ifade ederek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Mesela bir koruyucu hekimlik hizmeti olan aşının estetik cerrahide de benzerleri vardır. Bunlardan biri botokstur. Özellikle kötü kullanılan mimikler deformasyon nedenlerinden biridir. Botoks mimikleri terbiye eder. Yüzde çizgiler çok oluşmadan, özellikle çok mimik kullanan biri koruyucu estetik önlemi olarak botoks yaptırabilir. Bir başka koruyucu estetik yöntemi dolgudur. 30 yaşından sonra hücreler arasında bulunan jel azalmaya başlar. 40'lı yaşlarda ise iyice etkisini gösterir. Yüzümüzün yaşlanmasının nedenlerinden bir tanesi hücreler arası maddenin ve yağ dokusunun erimesi ve yer değiştirmesidir. O nedenle 30 yaşından sonra kayıp olan yerlere dolgu takviyesi yapılırsa bu çökme olmaz."

Karacalar, 30 yaşından sonra ciltte damarlanma ve lekeler oluştuğuna, lekelerin zaman içerisinde koyulaştığına dikkati çekerek, bu nedenle "temel meyve asiti" uygulamasının her yıl en azından bir kere yaptırılmasının yararlı olacağını belirtti. Meyve asitlerinden oluşan özellikle glikolik asit gibi asitlerle cildin ölü tabakası soyularak, leke yapıcı hücrelerin baskı altına alındığını anlatan Karacalar, şu önerilerde bulundu:

"Son zamanlarda çok popüler bir uygulama olan askılar da özellikle yanağı ağır, sarkmaya meyilli olan kişilerde destek amaçlı koruyucu estetik tedavisi olarak uygulanır. 30 yaşından sonra yılda bir kür meyve asidini yaptırın. Yılda iki kez botoks, yılda iki kez dolgu, yılda bir kür yüzeysel mikrotraşlama yaşlanmayı geciktirecek ve deformasyonları azaltacaktır."

(AA)

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