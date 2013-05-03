Yaşlanma beyinde yavaşlatılabilir

Yapılan yeni bir araştırma sonucunda beynin fiziksel yaşlanmayı kontrol eden bölgesini tespit edildi. Bilim insanları bu buluşun, yaşlanmaya engel olmak için yapılabilecek müdahalelerin önünü açabileceğini söyledi.

Nature Dergisi’nde yayımlanan haberde, vücudumuzun yaşlanmasının beyinde bulunan, gelişme, üretim ve metbolizmayı düzenleyen hipotalamusta gerçekleştiğini ortaya koydu.

Taraf gazetesinda yer alan habere göre, araştırmacı grup, fareler üzerinde yaptıkları deneylerde, hipotalamustan beyne sinyal gönderen NF-kb molekülünü engelleyerek yaşlanmayı yavaşlatabildiklerini belirtti. NFkb molekülü uyarılarak kas güçsüzleşmesi, deri buruşması, kemik erimeleri ve hafıza zayıflıkları azaltıldı.