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Sağlık

Yaşlanma 27'de başlıyor

Bilim insanlarına göre, 22 yaşında en üst seviyesine çıkan insanın zihinsel yetenekleri 27'den sonra inişe geçiyor.

15 Mart 2009 02:00

İnsanlar eşyalarının yerlerini kaybettiklerinde veya bazı kelimeleri hatırlamakta zorlandıklarında artık yaşlanmaya başladıklarını düşünürler. Ancak yapılan bir araştırmaya göre ihtiyarlık yaşı sanılandan da küçük...

Bilim insanlarına göre, 22 yaşında en üst seviyesine çıkan insanın zihinsel yetenekleri 27'den sonra inişe geçiyor.

Araştırma 18 ile 60 yaşlarındaki 2 bin kadın ve erkek üzerinde yapıldı. İyi eğitimli ve sağlıklı oldukları için seçilen deneklere, görsel puzzlelar, kelime hatırlama ve benzeri hafıza testleri yapıldı.

Bu testler genellikle zihinsel bozuklukları ve hafıza kaybını ölçmek için kullanılıyor.
Virginia Üniversitesi'nde yapılan araştırma akademik Nerobiyoloji dergisinde yayınlandı.

Araştırmanın bulgularına göre, 27 yaştan itibaren muhakeme, hızlı düşünme ve hafızada düşüş başlıyor.

37 yaşında bu düşüş hızlanıyor ve 42'den sonra ise bu düşüş tüm zihinsel aktivitelere yayılıyor.

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