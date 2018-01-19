Yaşıtları karne alırken o çalıştı

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de yaklaşık 700 bin öğrenci karne alırken, yaşıtlarının aksine bir çocuk boyundan büyük el arabasıyla çöpten hurda toplarken objektiflere yansıdı.

Alsancak Garı yakınında, boyundan büyük el arabasını çekerken görüntülenen bir çocuk, İzmir\'de yaklaşık 700 bin öğrencinin karne aldığı bir günde, eve ekmek götürebilmek için çalıştı, çöp konteynerlerin atık malzeme topladı. Yaşıtları gibi okula gitmek yerine, buz gibi havada hurda toplamaya çıkan çocuğun görüntüse yürek burktu.



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