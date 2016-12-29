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Spor

Yasin'e para cezası, Chedjou A2 takımına gidiyor

Galatasaray yönetimi Yasin Öztekin'in ücretini artırmayacak ve gitmek isterse, "kulüp bul" denilecek

29 Aralık 2016 17:25

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a 3-2 yenilen Galatasaray'da kırmızı kart gören Yasin Öztekin ve Aurelien Chedjou'ya 100 bin Euro para cezası gelmesi bekleniyor. Kamerunlu stoperin A2 takımına gönderileceği de gelen bilgiler arasında. 

Galatasaray Tuzlaspor'a yenilirken, gruptan çıkma şansını da zora soktu. Karşılaşmada Chedjou ve Yasin Öztekin'in kırmızı kart görmeleri, sarı-kırmızılı takımdaki disiplin ve otorite sorunu tartışmalarını da yeniden alevlendirdi.

Yasin ve Chedjou'nun adeta kasıtlı bir şekilde kart görmeleri teknik direktör Jan Olde Riekerink'in de yönetimin de tepkisini çekti.

 

Yasin Öztekin'in ücretine zam yok!

 

Bu gelişmeler ışığında Futbol A.Ş. yönetim kurulu olağanüstü toplandı. Futbol A.Ş. yönetiminin Yasin ve Chedjou'ya 100 bin Euro'dan az olmamak üzere para cezası vermesi kesinlik kazandı.

Bu kararı Galatasaray Yönetimi de kesin olarak onayacak. Ücretinin artışını talep eden Yasin Öztekin'in ücreti kesinlikle artırılmayacak. Menajerine gitmek isterse "Oyuncuna kulüp bul" mesajı verilecek.

 

Chedjou A2'ye gidiyor

 

Afrika Kupası'na gidecek olması yüzünden gördüğü kırmızı kartın Konyaspor maçına etkisi olmayacak olan Chedjou ise eğer kulüp bulursa devre arasında gönderilecek.

Aksi halde sezon sonunda kesin olarak yollar ayrılacak. Afrika Kupası dönüşü Chedjou'nun takımla antrenmana alınmayıp, A2 Takımı ile antrenmana çıkacak.

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