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Spor

Tuzlaspor, Galatasaray'ı 7 dakikada dağıttı

Tuzlaspor, Galatasaray'ı evinde 3-2 mağlup etti

29 Aralık 2016 01:16

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nun 4. haftasında Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Tuzlaspor kendi sahasında Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti.  Tuzlaspor'un gollerini 51. dakikada Arif Şahin, 53. dakikada Tuncay Fındıkçı, 58. dakikada Ozan Papaker'den geldi.  Galatasaray'ın golleri ise Aurelien Chedjou ile Martin Linnes'ten geldi.

Galatasaray'da Aurelien Chedjou ve Yasin Öztekin kırmızı kart gördü. Tuzlaspor'dan da oyundan ihraç edilen isim Doğan Ateş oldu. 

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, ligde fazla forma şansı bulamayan oyuncuların ağırlıkta olduğu bir 11'le takımını sahaya sürdü.

Mücadelenin ilk 45 dakikası Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona ererken ikinci devre sarı-kırmızılılar adeta kabus gördü. Müthiş bir 45 dakika çıkaran Tuzlaspor, Galatasaray ağlarına yolladığı şık gollerle bir anda skoru lehine çevirmeyi başardı. Ev sahibi ekipte sahneye çıkan isimler Arif Şahin, Tuncay Fındıkcı ve Ozan Papaker oldu: 3-1

Galatasaray'da 56'da Aurelien Chedjou, 61'de ise Yasin Öztekin kırmızı kartla oyun dışı kaldılar. Tuzlaspor karşısında kalan dakikaları 9 kişi oynayan sarı-kırmızılılar 70. dakikada Linnes ile farkı 1'e indirmeyi başardı. Norveçli oyuncu sarı-kırmızılı formayla bu sezonki ilk golüne de imza atmış oldu.

Tuzlaspor'da Doğan Ateş 71. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Tuzlaspor, güçlü rakibi karşısında sahadan 3-2 galip ayrılarak süpriz bir skora imza attı.

Bu sonuçla Galatasaray 5 puanda kalırken Tuzlaspor ise puanını 9'a yükseltti ve zirveye yerleşti.

 

 

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