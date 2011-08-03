-YAŞ'IN ÜÇÜNCÜ GÜN ÇALIŞMASI SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 03.08.2011 - Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) üçüncü gün çalışmaları sona erdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Genelkurmay Karargahı'nda yapılan Şura toplantısı sabah saatlerinde başladı. Erdoğan'ın yaklaşık iki saat kaldığı karargahtan ayrılmasının ardından Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da Genelkurmay Karargahı'ndan ayrılarak makamına geçti. Yüksek Askeri Şura'ya katılan komutanlar ise karargahta kaldı. Toplantıda, terfi sırasında bulunan general, amiral ve albayların bir üst rütbeye yükseltilmesi, general ve amirallerin görev sürelerinin uzatılması ve emeklilik işlemleri ele alınıyor. Disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ayrılacak personelin durumu da toplantıda değerlendiriliyor. Şura'da, TSK'yı ilgilendiren diğer konular da görüşülüyor. YAŞ toplantısında alınan kararların yarın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulduktan sonra kamuoyuna açıklanması bekleniyor.