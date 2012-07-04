Yasin Hayal: Hrant Dink'ten sonraki hedef Orhan Pamuk'tu

Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi Yasin Hayal, Dink’ten sonra Orhan Pamuk’u öldürmeyi planladıklarını ancak sonra vazgeçtiklerini söyledi.

Şu an Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde hükümlü bulunan Yasin Hayal, Hrant Dink cinayetinin ardından gözaltına alınıp sorgulanmak için adliyeye getirildiği sırada “Orhan Pamuk akıllı olsun, akıllı” demişti. Yasin Hayal, Hrant Dink suikastından beş yıl sonra, bu sözlerine açıklık getirdi.

Tuncel, "Pamuk tehlikeli" demiş

Fırat Alkaç'ın haberine göre, Dink cinayetinin ardından tutuklanan ancak daha sonra serbest bırakılan polis muhbiri Erhan Tuncel’in, kendisine “Hrant Dink ve Orhan Pamuk, bu millet için tehlikeli. Bunlar ilk etapta ortadan kaldırılması gereken kişiler. Ama önce Hrant Dink” dediğini belirten Yasin Hayal, “O yüzden yakalandıktan sonra Orhan Pamuk hakkında böyle bir mesaj verdim” dedi.

'Pişmanım, özür dileyeceğim'

Hrant Dink cinayeti çok ses getirdiği için Orhan Pamuk’u öldürme planının rafa kaldırıldığını ifade eden Yasin Hayal, Taraf ’a şunları anlattı: “Orhan Pamuk için sarf ettiğim o sözden ötürü çok pişmanım. Gençlik ve cahillikten kaynaklanıyordu. Bir gün buradan çıkmak nasip olursa kendisini ziyaret edeceğim. Bir büyüğüm olarak elinden öpüp özür dileyeceğim. Hakikaten pişmanım. Hrant Dink’in öldürüldüğü dönemde Orhan Pamuk’un da ismi geçiyordu. Erhan Tuncel, Orhan Pamuk’un çok tehlikeli bir insan olduğunu söylemişti. ‘Türk milleti için iki tehlikeli insan var, biri Hrant Dink diğeri Orhan Pamuk. Bunlar ilk etapta ortadan kaldırılması gereken kişiler. Ama önce Hrant Dink’ diyordu. Hrant Dink’ten sonraki hedef Orhan Pamuk’tu.

'Yoksa Nobel vermezlerdi'

Olay uluslararası boyut alınca herhalde bu plandan vazgeçtiler. Orhan Pamuk yurtdışındayken şöyle bir ifade kullanmış: ‘Türkler 1.5 milyon Ermeni’yle, yüzbinden fazla Kürt’ü katletti’ Bana bunu Erhan Tuncel söyledi. Erhan, ‘Bu cümleyi kullanmasa Nobel ödülünü ona vermezlerdi’ diyordu. ‘Orhan Pamuk meselesini de beraber çözeceğiz’ diye konuşuyordu.”

Biz değil, Akyürek ve Tuncel içeride olmalıydı

Hrant Dink cinayetinin arkasındaki kişilerin serbest olduğunu dile getiren Hayal, şunları söyledi: “Hrant Dink davasının avukatı Fethiye Çetin karar duruşmasında ‘Bizimle dalga geçiyorlar’ demişti. Hakikaten bizimle dalga geçiyorlar. Ogün Samast ve benim şu anda hapiste olmamız bu ülkenin yetmiş milyon insanına hakarettir. Bunu bizden daha çok hak edenler var. Erhan Tuncel ve ona maaş veren Ramazan Akyürek içeride olmalıydı. Bu işin arkasındaki asıl kişinin biz olmadığımızı herkes biliyor. Bu olayı bizim üzerimize yıkıp bizim dışımızda herkesi akladılar. Eğer Erhan Tuncel masumsa ben de masumum.”

Malatya Özel Yetkili 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen Zirve Katliamı’yla ilgili ikinci iddianamede, Hurşit Tolon tarafından 1993’te kurulan Türkiye Ulusal Stratejiler ve Harekât Dairesi’nin (TUSHAD) Rahip Santoro, Hrant Dink ve Zirve Katliamı’ndan sorumlu olduğu iddia edilmişti. TUSHAD’ı duymadığını söyleyen Yasin Hayal, “İddianame açıklandıktan sonra gazetelerde okudum. Dink cinayetinin de bu yapılanma tarafından yaptırıldığı yazıyordu. Bu konu hakkında bilgim yok” dedi.