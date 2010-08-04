-YAŞ'IN DÖRDÜNCÜ GÜN ÇALIŞMALARI SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 04.08.2010 - Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) dördüncü gün çalışmaları sona erdi. Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki toplantıda, terfi sırasında bulunan general, amiral ve albayların bir üst rütbeye yükseltilmesi, general ve amirallerin görev sürelerinin uzatılması ve emeklilik işlemleri ele alındı. Disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ayrılacak personelin durumu da toplantıda değerlendirildi. Şura'da, TSK'yı ilgilendiren diğer konular da görüşüldü. YAŞ toplantısında alınan kararların, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulduktan sonra kamuoyuna açıklanması bekleniyor.