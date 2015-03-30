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Yasin Börü davasında 1 numaralı sanık ev sahibi

Yasin Börü ve 3 arkadaşının öldürüldüğü evin sahibi H.O., iddianamede ‘1 numaralı’ sanık olarak yer aldı

30 Mart 2015 14:40

Diyarbakır’da Yasin Börü ve 3 arkadaşının öldürüldüğü evin sahibi H.O., iddianamede ‘1 numaralı’ sanık olarak yer aldı. Börü ve arkadaşlarının sığındıkları evin sahibi H.O.’nun, dışarıda bekleyen eylemcileri arayıp “Buradalar” dediği ve içeri girmeleri için zanlılara anahtar verdiği ortaya çıktı.

IŞİD’in Kobani kuşatmasını protesto için Diyarbakır’da 6-8 Ekim 2014’te gerçekleştirilen eylemlerde, yüzü maskeli göstericiler, HÜDA-PA R’a yakın bir dernek bünyesinde kurban eti dağıtan gençlere saldırdı. Göstericiler, Bağlar İlçesi’nde bir evde kıstırdıkları 17 yaşındaki Yasin Börü, Riyat Güneş, Ahmet Dadak ve Hasan Gökgüz’ü bıçaklayıp kurşunladıktan sonra, balkondan atarak öldürdü. Y.E. adlı genç ise olaydan yaralı olarak kurtulmayı başardı.  Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, 8’i firari toplam 34 sanık için, 4’er kez “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçlamasıyla, bir kez de “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” suçlamasıyla olmak üzere toplam 5’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. 18 yaşından küçük 6 sanığın ise Çocuk Mahkemesi’nde yargılanmasına karar verildi.

Ahmet Yukuş'un Habertürk'te yayımlanan haberine göre, mahkemenin kabul ettiği 53 sayfalık iddianamede, Yasin Börü ve arkadaşlarının göstericilerden kaçarken sığındıkları ve öldürüldükleri evin sahibi H.O. ‘1 numaralı’ sanık olarak yer aldı. H.O.’nun, dışarıda bekleyen eylemcileri telefonla arayıp “Buradalar” dediği ve içeri girmeleri için zanlılara anahtarları verdiği ortaya çıktı. Dava, bu bilgiler ışığında, önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak.

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