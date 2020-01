Yasin Börü'nün katil zanlılarına ağırlaştırılmış müebbet istemi

Diyarbakır'da Kobanê eylemleri sırasında öldürülen Yasin Börü, Riyat Güneş, Ahmet Dakak ve Hasan Gökoğuz'un öldürülmesi olayı ile ilgili olarak 26'su tutuklu, 9'u firari olmak üzere 34 kişi hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemi ile iddianame hazırlandı.

DHA’da yer alan habere göre, Diyarbakır'daki Kobanê eylemleri sırasında 7 Ekim günü Hüda- Par yanlıları Yasin Börü, Riyat Güneş, Ahmet Dakak ve Hasan Gökoğuz'un öldürülmesine ilişkin savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Savcısı 34 şüpheli hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'Terör örgütü propagandası yapma' suçlarından iddianame hazırladı.

Hazırlanan iddianamede şüpheliler H.O., A.B., A.G., H.U., M.K., A.T., S.Ç., H.O., Y.D., U.D., A.T., A.P., Ü.D., A.T., H.A., C.Y., R.B., B.D., R.Ö., M.Ş.Y., A.K., M.A., E.F., M.Ç., R.S., A.A.Y., B.A., C.T., A.T., İ.Ö., A.T., A.K., E.A. ve E.B.'nin 2'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmaları istendi. İddianamede bazı şüpheliler hakkında ise 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçu yönünden ceza isteminde bulunuldu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz iddianamenin tamamlandığına ilişkin yazılı açıklamasında şöyle dedi:

"07.10.2014 günü ilimizin çeşitli semtlerinde güvenlik kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik molotofkokteyli, taşlı, el yapımı bombalı ve silahlı saldırı, yolu trafiğe kapatarak lastik yakma, vatandaşlara ait araçlara ve işyerlerine yönelik saldırı eylemleri esnasında Bağlar İlçesi'ndeki bir ikamette bulunan Riyat Güneş, Ahmet Dakak, Hasan Gökoguz ve Yasin Börü isimli 4 kişinin öldürülmesi ve Y.E., isimli kişinin yaralanması olayına ilişkin 34 şüpheli hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, Devletin birliğini ve Ülke bütünlüğünü bozma, terör örgütü propagandasını yapma' suçlarından, bazı şüpheliler hakkında ise 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan hazırlanan iddianame Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiştir."

İddianameyi alan Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 15 iş günü içinde değerlendirme yaparak kararını açıklayacağı belirtildi. Mahkeme inceleme sonucunda iddianameyi eksikleri olduğu gerekçesiyle geri gönderebilecek ya da kabul edecek. İddianamenin kabul edilmesi halinde mahkeme heyetinin müzakere ederek davaya duruşma günü vereceği belirtildi.

Cinayetlerle ilgili 26 kişi tutuklanırken, 9 kişinin de aranması sürüyor