Yasin Börü cinayeti sanığının, olay günü askerde olduğu ortaya çıktı

Diyarbakır'da geçen Ekim ayında yapılan Kobani eylemleri sırasında Yasin Börü, Riyat Güneş, Ahmet Dakak ve Hasan Gökoguz'un öldürülmesiyle ilgili davada firari sanık olarak aranan 25 yaşındaki Ersin Adıyaman'ın olay günü İzmir Menemen'de askerlik yaptığı ortaya çıktı. İstanbul'da yakalanan, 1 gün tutuklu kalan Adıyaman, Askerlik Şubesi'nin evrakları göndermesi üzerine tahliye edildi.

Diyarbakır'da geçen 7 Ekim'de Hüda-Par yanlıları Yasin Börü, Riyat Güneş, Ahmet Dakak ve Hasan Gökoğuz'un öldürülmesine ilişkin 24'ü tutuklu, 34 kişi hakkında 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın firari sanığı Ersin Adıyaman, İstanbul'da yakalandı. Sanıklardan M.A.'nın teşhisi ile kimliği tespit edilen ve 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle yargılanan Ersin Adıyaman, işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne çıkarıldı.

'Olaylar sırasında İzmir'de askerdim'

Felat Bozarslan'ın DHA'da yayımlanan haberine göre, İstanbul'dan SEGBİS sistemi ile davanın görüldüğü Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne ifade veren Ersin Adıyaman, 6-8 Ekim olayları sırasında İzmir Menemen'de bulunan 57'nci Topçu Tugayı'nda vatani görevini yaptığını ve 22 Ekim 2014 tarihinde terhis olduğunu söyledi. İstanbul'da bir tekstil şirketinde çalıştığını belirten Adıyaman, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Beni teşhis ettiğini söyleyen sanığı tanımıyorum. 6-7 Ekim olayları sırasında Menemen'de 57'nci Topçu Tugayı'nda askerdim. Olaylarla bir ilgim yok askerdeydim" dedi.

Vatani görevini yapmaya 2010 yılı Aralık ayında gittiğini ve 3 kez firar ettiği için 22 Ekim 2014 tarihinde tezkere aldığını belirten Adıyaman, şöyle dedi:

"Askere gittikten sonra 3 kez firar ettim. Her seferinde gidip teslim oldum. Son firarda kandırılarak PKK'nın dağ kadrosuna katılmak için Irak'a gittim. Sonra bizi dağa götürdüler. Eğitim aldıktan sonra ailemi özlemeye başladım ve fikrim değişti. Bir arkadaşla tuvalete gitme bahanesiyle kaçtık. Sonra peşimizden bir araba gelip bizi geri götürdü. El ve ayaklarımızı bağlayıp bizi hücreye koydular. İki hafta sonra biri gelerek burada kalıp kalmayacağımızı sordu. Kalmak istemediğimizi söyledik. Bizi bir yere götürüp, ellerimizi kelepçeleyip hücreye koydular. Burada uzun süre kaldık. Bizi soruşturmaya aldılar ve rapor istediler. Raporda evimize gitmek istediğimizi ve kandırılarak buraya getirildiğimizi yazdık. 20 gün sonra eve gönderilmemize karar verildi. Ailemizi telefonla aramamızı söylediler. Ağabeyim beni alarak peşmergeye teslim etti. Peşmerge de beni Irak topraklarında Türk polisine teslim etti. Silopi'de ifadem alındıktan sonra Diyarbakır'a gönderildim. Asker kaçağı olduğum için beni jandarmaya teslim ettiler. İki gün içinde birliğime teslim olmam gerektiğini söyleyerek serbest bıraktılar. Hemen Menemen'e giderek birliğime teslim olduk. Teslim olduktan sonra da bir daha firar etmedim ve askerliğimi bitirdim. Ben askerdeyken Kobani olayları oldu. 22 Ekim'de terhis oldum."

Mahkeme tutuklayarak askerlik durumunu sordu

Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi ifade alınması ardından sanık Ersin Adıyaman'ın tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme sanığın memleketi olan Muş'un Malazgirt İlçesi Askerlik Şubesi'ne yazı göndererek Ersin Adıyaman'ın 6-8 Ekim tarihinde askerde olup- olmadığını sordu. Malazgirt Askerlik Şube Başkanlığı Adıyaman'ın olay tarihinde İzmir Menemen'de vatani görevini yaptığını ve 22 Ekim tarihinde terhis olduğunu bildirdi.

1 gün tutuklu kaldı

Askerlik Şubesi'nin sanık savunmasını doğrular nitelikte yazı göndermesi üzerine toplanan mahkeme heyeti, Ersin Adıyaman'ın tahliye edilmesine karar verdi. Mahkeme kararında sanık hakkında 'Canavarca Hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan 28 Mart 2015 tarihinde yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. Kararda Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan sanığın savunmasının alınarak, tutuklanmasına karar verildiği kaydedildi. Sanığın savunmasında olay tarihinde askerlik hizmetini yaptığını söylediği belirtilen kararda şu ifadelere yer verildi;

"Mahkememizce Malazgirt Askerlik Şube Başkanlığı'na yazılan müzekkerreye istinaden sanığın hizmet durum çizelgesinin gönderildiği, çizelgenin incelemesinde sanığın suç tarihinde fiilen askerlik hizmetini yaptığı görülmüştür. Bu nedenle sanık Ersin Adıyaman'ın suç tarihinde İzmir Menemen 57'nci Topçu Tugay Komutan Yardımcılığı 2'nci Tabur 3'üncü Batarya Komutanlığı'nda askerlik hizmetini fiilen yerine getirdiğine ilişkin yazı, mevcut delil durumu ve tutuklamanın koruma tedbiri olması gözetilerek tahliyesine karar verilmiştir."

Olayla ilgili 18 Mart günü gözaltına alınarak Diyarbakır 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan A.A.Y., suçlamaları kabul etmemesine rağmen tutuklanmıştı. İfadesi alınan A.A.Y., söz konusu olay tarihi olan 7 Ekim'de daha önce işlediği bir suç nedeniyle Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğunu, 9 Ekim'de cezaevinden çıktığını belirtmesi üzerine yapılan inceleme sonucunda cezaevinde bulunduğu tespit edilerek tahliye edilmişti.

İddianame

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede 34 şüpheli hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'Terör örgütü propagandası yapma' suçlarından ceza istenmişti. İddianamede şüpheliler H.O., A.B., A.G., H.U., M.K., A.T., S.Ç., H.O., Y.D., U.D., A.T., A.P., Ü.D., A.T., H.A., C.Y., R.B., B.D., R.Ö., M.Ş.Y., A.K., M.A., E.F., M.Ç., R.S., A.A.Y., B.A., C.T., A.T., İ.Ö., A.T., A.K., E.A. ve E.B.'nin 2'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmaları, bazı şüphelilerin ise 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan yargılanmaları istenmişti. Sanıklardan M.A.'nın Ersin Adıyaman'ı teşhis ettiği ve olaylara katıldığını söylediği belirtilmişti. Sanık M.A. ifadesinde olaylar sırasında Ersin Adıyaman'ın elinde sopa olduğunu gördüğünü söylemişti.