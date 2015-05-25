Yasin Aktay’dan salavatlı türkü savunması

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Erdoğan’a yazdığı salavatlı türküyü savundu. Aktay “Güya Tayyip Erdoğan’a yalakalık, haşa biz Tayyip Erdoğan’ın insan olduğunu biliriz. O insandır. O da hata yapabilir” dedi.

AKP seçim lokalini ziyaret eden Aktay burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dün sosyal medyada geniş yankı bulan “Salavatlı Erdoğan türküsü” hakkında konuşan Aktay ilginç açıklamalarda bulundu. Türkü üzerinden karalama kampanyasına başlanıldığını

savunan Aktay “Güya biz peygamber efendimize hakaret etmişiz, haşa. Biz peygamber efendimizin ‘Salatü Selam’ getiririz her seferinde. Siirt’te bir türkü vardır, kadınların düğünlerde halay çekerek söyledikleri ‘Salli Ala Muhammed’ sözü. Eğer bir düğündeysek damadın, damadın yakınlarının ve görümceye bir şeyler söylenir ve arkasından da ‘Salli Ala Muhammed’ denir” dedi.

'Neden Salli Ala Muhammed denmesin?'

Sinirlenen birinin öfkesini yatıştırmak için “Salli Ala Muhammed” denildiğini vurgulayan Aktay, “Hazreti Muhammedi hatırlattığı zaman utanır insan ve daha ileri gitmez. Kendine gelir ve çokta etkili de olur. ‘Salli Ala Muhammed’ demek kadar bir insanı yatıştıracak bir şey yoktur. Bir güzellik gördüğümüz zaman aynı şeyi yapıyoruz. ‘Allahümme Salli Ala Muhammed’ deriz. Bu Siirt’in folkloru, kültürüdür. Türküde ‘Salli Ala Muhammed’ denir mi? denir. Neden denilmesin. Türkçe’de de birçok türkümüz var. ‘hak la ilahe illallah’ denilen Türkülerimiz var” ifadesini kullandı.

‘O da hata yapabilir'

Aktay, seçimin de bir bakımda düğün olduğunu, kimin mürüvveti görülüyorsa onun hakkında güzellemeler yapıldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biri hakkında güzellemeler yaparken yine Resulallah’ı hatırlarız. Bize şunu demeye çalışıyorlar güya Recep Tayyip Erdoğan’a yalakalık, haşa biz Tayyip Erdoğan’ın insan olduğunu biliriz. Liderimizdir Tayyip Erdoğan Türkiye’ye çok çok önemli hizmetler etmiştir. Ama biliriz ki o insandır. O da hata yapabilir, parti başkanımız iken biz onun hatalarını gördüğümüz zaman kendi içimizde parti mekanizmalarımız içerisinde gördüğümüz zaman onu eleştirirdik. O konuda hiçbir problem yoktu aramızda.”