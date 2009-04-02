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Politika

Yaşı tutmadı muhtarlıktan oldu

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, seçimleri kazanan adayın muhtarlığı, seçilme yaşı tutmadığı gerekçesiyle iptal edildi.

02 Nisan 2009 03:00

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, seçimleri kazanan adayın muhtarlığı, seçilme yaşı tutmadığı gerekçesiyle iptal edildi.

Alınan bilgiye göre, Seval Tarım, 29 Mart yerel seçimlerinde Çiftlik Mahallesi'nde bin 132 oy alarak muhtarlığa seçildi. Tarım'ın muhtarlığı, seçilme yaşı olan 25'i dolduramadığı gerekçesiyle İlçe Seçim Kurulunca iptal edildi.

Aynı mahallede 15 sene muhtarlık yapan babası Suat Tarım'dan sonra muhtarlığa aday olan Seval Tarım, AA muhabirine, adaylığını açıklamadan önce İlçe Seçim Kurulu yetkililerine yaşıyla ilgili durumunu anlattığını öne sürdü.

Seval Tarım, 29 Mart 2009 tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmasına 3 ay kaldığını dile getirerek, "Yaş durumumu aktardığımda bana 'sen seçime gir, bir sorun olmaz' dediler. Ancak seçimden sonra yapılan itiraz sonucu muhtarlığa diğer adayı seçtiler. Madem muhtarlığım iptal edilecekti, en baştan aday olmama izin verilmeseydi. Hakkımı Yüksek Seçim Kurulunda arayacağım" diye konuştu.

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