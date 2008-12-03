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Yaşam

Yaşı: 14 Suç kaydı: 80!

Milas'ta hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 yaşındaki çocuğun hırsızlık suçundan 80 sabıkası olduğu belirlendi.

03 Aralık 2008 02:00

Muğla'nın Milas ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 yaşındaki çocuğun hırsızlık suçundan 80 sabıkası olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Milas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, Cumhuriyet Mahallesi Yağmur Sokak'taki hırsızlık olaylarının zanlısı olduğu iddiasıyla A.D. (14) gözaltına alındı.

Milas Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçede önceki yıllarda yaşanan hırsızlık olaylarından elde edilen "parmak izi" çalışmaları doğrultusunda 14 yaşındaki çocuğun 80 farklı hırsızlık olayı nedeniyle gözaltına alındığı, yaşı küçük olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldığı belirlendi.
Zanlının ifadeleri doğrultusunda, "küçük yaşta çocuğa zorla hırsızlık yaptırdıkları" öne sürülen M.A.T. (34) ve E.G. (21) gözaltına alındı.

İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen M.A.T. ve E.G. tutuklandı.
Mahkeme heyeti, 14 yaşındaki A.D'nin, cezai ehliyeti olmadığı için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna gönderilmesine karar verdi. A.D'nin, eline geçen paraların bir bölümünü lunaparkta yaşıtlarıyla harcadığı öne sürüldü. 

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